شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوسترات أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" عن البوسترات الدعائية للعمل المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض فى الفترة من 4 ديسمبر إلى 10 ديسمبر المقبل .

























مسرحية "لوكاندة الاوباش" من بطوله مايا دياب و حسن الرداد وهاله فاخر و ماجد المصرى وحمدى الميرغنى وسعد الصغير و بدريه طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفه شرف المسرحيه الاعلاميه إنجى على وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى واخراج اشرف زكى.