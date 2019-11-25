فن ومشاهير

شاهد.. بوسترات أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" عن البوسترات الدعائية للعمل المقرر عرضها بالمملكة العربية ، ضمن فعاليات موسم الرياض فى الفترة من 4 ديسمبر إلى 10 ديسمبر المقبل .

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مسرحية "لوكاندة الاوباش" من بطوله مايا دياب و حسن الرداد وهاله فاخر و ماجد المصرى وحمدى الميرغنى وسعد الصغير و بدريه طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفه شرف المسرحيه الاعلاميه إنجى على وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى واخراج اشرف زكى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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