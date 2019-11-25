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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوسترات أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" عن البوسترات الدعائية للعمل المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض فى الفترة من 4 ديسمبر إلى 10 ديسمبر المقبل .
مسرحية "لوكاندة الاوباش" من بطوله مايا دياب و حسن الرداد وهاله فاخر و ماجد المصرى وحمدى الميرغنى وسعد الصغير و بدريه طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفه شرف المسرحيه الاعلاميه إنجى على وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى واخراج اشرف زكى.
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