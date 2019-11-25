صافيناز بصورة مثيرة جديدة من شرم الشيخ

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز، صور جديدة لها من شرم الشيخ، وجاء ذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت صافيناز في الصورة بمايوه السباحة وعلقت قائلة: “بحب شرم الشيخ”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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