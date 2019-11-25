شاهد.. لحظة سرقة هاتف ديما صادق أثناء اعتداء على المتظاهرين

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - تعرضت الاعلامية اللبنانية ديما صادق لسرقة هاتفها وذلك اثناء اعتداء نفذته عناصر حزبية على متظاهرين عند جسر الرينغ في العاصمة بيروت. وتداول ناشطون مقطع فيديو قصير يظهر لحظة سرقة هاتف ديما صادق والتي سمع صوتها وهي تصرخ “تليفوني اخذوا تليفوني”.

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