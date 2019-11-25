اليسا تنشر اول صورة لشقيقتها نورما

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - أطلّت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة مع شقيقتها نورما خلال تواجدهما في كندا في اول ظهور لها.

وعلقت اليسا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “مع شقيقتي نورما احبك”.