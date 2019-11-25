كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - أطلّت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة مع شقيقتها نورما خلال تواجدهما في كندا في اول ظهور لها.
وعلقت اليسا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “مع شقيقتي نورما احبك”.
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كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تنشر اول صورة لشقيقتها نورما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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