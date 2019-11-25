- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
مازح الفنان المصري تامر حسني جمهوره من خلال بوست جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
تامر كشف عن سبب تألقه في حفل ختام كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، والذي أحياه منذ يومين، وكتب عبر حسابه الخاص: «قريت تعليق حد بيقول علي كنت في الحفلة ما شاء الله وشي منور، وأحب أقول اني امبارح أكلت شوربة كوارع قبل ما أغني في البطولة».
قدم تامر حسني أغنية خاصة في حفل الختام بعنوان “إحنا جيل جديد”، بعد أن تم اختياره من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة المصري على أن يكون واجهة مصر الفنيه العالمية لهذا الحدث.
كما ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم “الفلوس” من بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر أكلة شعبية سبب تألق تامر حسني في حفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.