أكلة شعبية سبب تألق تامر حسني في حفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازح الفنان المصري تامر حسني جمهوره من خلال بوست جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

تامر كشف عن سبب تألقه في حفل ختام كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، والذي أحياه منذ يومين، وكتب عبر حسابه الخاص: «قريت تعليق حد بيقول علي كنت في الحفلة ما شاء الله وشي منور، وأحب أقول اني امبارح أكلت شوربة كوارع قبل ما أغني في البطولة».

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قدم تامر حسني أغنية خاصة في حفل الختام بعنوان “إحنا جيل جديد”، بعد أن تم اختياره من قبل وزير الشباب ‏والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة المصري على أن يكون واجهة مصر الفنيه العالمية لهذا ‏الحدث.‏

كما ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم “الفلوس” من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد ‏الماروق. ‏ ‏