أحلام تتألق بجلد النمر وتطلب رأي جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في ثاني حلقات العروض النهائية من برنامج المواهب The Voice، بإطلالة شديدة الأناقة من توقيع المصمم زهير مراد.

أحلام أطلت خلال الحلقة بفستان أسود طويل منفوش من أسفل، ولفت حزام ذهبي حول خصرها، وارتدت فوقه جاكيت أنيق بلون جلد النمر.

الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة، وتزينت بمكياج ترابي قوي، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

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أحلام استعرضت إطلالتها من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت الشكر للقائمين على إطلالتها، وطلبت رأي جمهورها.

الفنانة الإماراتية كتبت: “إطلالتي من حلقة اليوم في #ذا_فويس ألف شكر للمصمم المبدع زهير مراد و لفريقي اللي بيهتموا فيني مكياج المبدع محمد الحداد و ماكيير العالمي طوني صوايا و الستايلست مايا التل وتصوير ولدي محمد فيفد ومديرة مكتبي مها الحاج.. شو رأيكم ف الاطلالة ؟”.

وقد عبر عدد كبير من جمهور الفنانة الإماراتية عن إعجابهم الشديد بأناقة إطلالتها خلال الحلقة.