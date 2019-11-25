الفنانة منى إش إش تحتفل بعيد ميلادها وسط النجوم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
احتفلت الفنانة المصري منى إش إش بعيد ميلادها على ظهر أحد المراكب النيلية الشهيرة بمنطقة الزمالك.
وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على الحضور لمشاركتها نلك المناسبة السعيدة ، ومن بينهم المنتج صفوت غطاس، والفنان سمير صبري ، ورجل الأعمال السفير عمرو جمعة ، والدكتور محمد الماوي، والجواهرجي الشهير عريان فهيم، وسيدة الأعمال أمينة منيب شقيقة الراحل عامر منيب.
كما حضرت الفنانة سهير رجب، والفنانة عبير الشاعر ، والدكتورة رباب بيومي، والإعلامية شذى شعبان وزوجها رجل الأعمال زكريا العشي، والدكتور محمود حلمي ، ورجل الأعمال محمد سلامة، واللواء أشرف زهران وحرمه ، وغيرهم.
شارك الحضور الفنانة منى إش إش في تقطيع كعكة عيد ميلادها، وسط فقرات فنية متنوعة استمرت حتى صباح اليوم التالي.
ومنى إش إش هي إبنة الملحن الشهير حسن إش إش، تزوجت من الفنان ماجد المصرى وأنجبت منه ولد وبنت ثم انفصلت عنه، بعدما كونا سويا قبل الانفصال دويتو غنائى شهيرا حمل اسم ” ماجد ومنى “.
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