وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد «حضن» في الكواليس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على حضور حفل زوجها النجم المصري تامر حسني الأخير، والذي أحياه بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

نجمة ستار أكاديمي نشر صورة مميزة وخاصة جداً من كواليس الحفل، ظهرت فيها تحتضن نجم الجيل، وكتبت معلقة عليها: «فخورة بك دائماً حبيبي»، وهو الغزل الذي لم يمرره حسني مرور الكرام، حيث رد عليها كاتباً: «أنا اللي فخور بيكي و بشكر ربنا انك هديتي الكبيره الغاليه اللي هداني بيها بحبك يا أم آدم».

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد فاجأت محبيها مؤخراً بنشر مقطع فيديو قدمت فيه الأغنية الفرنسية si t’étais là للفنانة لوزان أميرا، وهو ما أثار تساؤلات حول عودة الفنانة المغربية للغناء مرة أخرى، رغم اعتزالها في أعقاب زواجها من الفنان المصري تامر حسني.

نجم الجيل كان قد اشترط على بسمة التي تعمل حالياً بتصميم الأزياء، اعتزال الفن والتفرغ لتأسيس أسرة، حيث تم الإعلان عن زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.