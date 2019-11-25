سميرة سعيد بإطلالة رجالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار في ثاني العروض النهائية من برنامج المواهب The Voice، بظهورها بإطلالة رجالي.

سميرة أطلت في الحلقة ببدلة رجالية باللون الأسود من بيت أزياء Roberto Cavalli، مع رابطة عنق باللون الأسود، ونسقته مع قميص أبيض من Maison-B-More.

الفنانة المغربية أكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المبلل، حيث قامت بزم خصلات شعرها في ذيل حصان، وتزينت بمكياج قوي، مع مجوهرات ماسية مميزة.

وكان قد تنافس من فريق سميرة خلال الحلقة كل من عمر العطاس من السعودية، وسندي لطي من لبنان، وماهر سامي من السودان، ليتأهل منهم اثنين للعروض النهائية القادمة.

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وقدم المتسابق عمر العطاس من السعودية أغنية باللغة الإنجليزية، وعلقت سميرة سعيد على أدائه، بقولها: “النهاردة غنيت بحيوية وتحركك على المسرح كان جيد “.

وغنت سندي لطي من لبنان، أغنية “مين دا اللي نسيك”، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وعلقت الفنانة المغربية: “غنت بحلاوة وسلاسة، مبسوطة بيكي، وبشخصيتك، وغنيت الأغنية بطريقتها”.

وقدم ماهر سامي من السودان، أغنية أيضا باللغة الإنجليزية، وعلقت الفنانة سميرة سعيد: “أنا هاسميه رامبو السوداني”.

وحسمت الفنانة المغربية حيرتها واختارت سندي لطي، وماهر سامي للتأهل للعروض النهائية القادمة، واستبعدت عمر العطاس من السعودية.