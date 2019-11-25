سرقة مجوهرات إيجي أزاليا

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة والمطربة الأمريكية الشهيرة إيجي أزاليا، وصديقها المغني الشعبي بلايبوي كارتي، أنهما تعرضا للسرقة الأسبوع الماضي في أتلانتا.
ووفقًا لتقرير عن الحادث نشره موقع بيبول، كان الثنائي الذي ارتبط بعلاقة عاطفية لأكثر من عام، قد قاما بتحرير بلاغ بقسم الشرطة يوم الأحد 24 نوفمبر، بأن مجوهرات بقيمة 366 ألف دولار سرقت من منزلهما المؤجر في ضواحي أتلانتا.
وبحسب المعاينة الأولية للضباط، اتضح سرقة سلسلة ذهبية بقيمة 39 ألف دولار، وسوار ماسي بقيمة 70 ألف دولار، وسوار كارتييه من الذهب الوردي بقيمة 10 آلاف دولار، وساعة ذهب مرصعة بالألماس بقيمة 57 ألف دولار من أوديمارس بيجويت.
ومندوب موقع “بيبول”، في تغطيته للحادث، أراد الاستفسار عن خاتم الخطوبة الماسي الذي تبلغ تكلفته 35 ألف دولار، وهل كان من ضمن الأشياء المسروقة؟ لكن، لم يرد ممثلو ازاليا وكارتي على الفور على ذلك الاستفسار.
والجدير بالذكر أن السرقة قد وقعت ليلة الخميس 21 نوفمبر، وذلك أثناء وجود أزاليا في المنزل، وفقًا للتقرير، وأخبرت المغنية السلطات أنها كانت وحدها في الطابق السفلي عندما سمعت خطى في الطابق الثاني، وافترضت أنه كارتي.
وأشارت أزاليا أيضًا إلى أنها تركت الباب الخلفي مفتوحًا لمغني الراب؛ لأن ذلك كان في ليلة ممطرة وأرادت أن يتمكن من الوصول إلى المنزل.
وبدأت الشرطة التحقيق، ولجأت إلى كاميرات المراقبة المنتشرة حول المبنى السكني، وقامت بإفراغها، حيث أظهرت لقطات المراقبة المشتبه به، الذي كان يرتدي قناعًا وقفازات، وهو يدخل منزلها من الباب الخلفي في تمام الساعة 9:51 مساءً، وشوهد وهو يغادر السكن بعد وقت قصير في الساعة 9:58 مساءً ولكن لم يتم تسجيل مشاهدته في أي وقت داخل المنزل.
وزعم صديق المطربة العالمية، والذي يدعى كارتي أن المشتبه به كان يحمل بندقية في يده عندما دخل منزله المستأجر في أتلانتا، رغم أن السلطات لم تؤكد صحة هذا الأمر من عدمه.
وقال كارتر إن سلاسله المسروقة والأساور والخواتم والساعات كانت مصنوعة حسب الطلب وكان عليه الاتصال بشركة التأمين التي يتعامل معها، من أجل إجراء عقد تأميني يحميه من فقدها، لكن القدر لم يسعفه وتمت سرقتها قبل التأمين عليها.
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