عرض فيلم تسجيلي عن يوسف شريف رزق الله بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

عرضت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي فيلما تسجيليا عن الناقد الراحل ومدير مهرجان القاهرة السابق يوسف شريف رزق الله.

وحرص عدد من الفنانين والنقاد على حضور ندوة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، وكان قى مقدمة الحضور كل من الفنانة لبلبة، إلهام شاهين، المخرج يسرى نصر الله، خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات، أروى جودة، وغيرهم.

وعرض المهرجان خلال الاحتفالية الفيلم التسجيلي “رزق السينما” إخراج عبد الرحمن نصر، الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم “رزق الله” وظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولي.

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بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

كما ظهر خلال الفيلم أيضا نجليّ الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان تحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم اطلاق اسمه على جائزة الجمهور.