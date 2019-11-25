بعد بكائه من أجلها.. محمد حماقي يتخلى عن وئام رضوان في The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادرت المتسابقة وئام رضوان، أول متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج The Voice، في الحلقة الثانية من العروض النهائية.

الفنان محمد حماقي، اختار المتسابقين فهد وبهاء خليل، للانتقال للحلقة الثالثة من العروض النهائية وذلك على حساب المتسابقة وئام رضوان.

ووجه محمد حماقي، رسالة خاصة لوئام، أكد لها من خلالها أنها كانت ملهمة لاناس كثيرين، وعلمتهم كما أنها فائزة وليست خاسرة بهذا الخروج.

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وكان محمد حماقي، قد دخل في نوبة بكاء خلال مرحلة “الصوت وبس”، بعد اختياره وئام رضوان لتكون ضمن فريقه في البرنامج.

يذكر أن الحلقة الثانية من العروض النهائية شهدت مرور 12 متسابقًا، من جميع الفرق وتقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار 8 منهم لينتقلوا للعرض النهائي الثالث.

وستشهد الحلقة الثالثة من العروض النهائية مرور 16 متسابق ليتم من بينهم اختيار متسابق واحد يكون هو The Voice، وتقدم له جائزة البرنامج وهي عبارة عن تسجيل ألبوم غنائي من شركة “بلاتينوم ريكوردز”.

البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور