أول تعليق لمحمد هنيدي بعد خضوعه لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري محمد هنيدي، لجراحة منذ أيام وكشف عنها عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمد هنيدي، طمأن جمهوره على صحته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية “one”، إنه بصحة جيدة، وسوف يتعافى خلال أيام قليلة، ويعود للتصوير بعد 10 أيام.

وأضاف، أنه كان يعاني من التهابات قبل شهر، وأخبره الأطباء بضرورة إجراء عملية زرع عظم في الفك، معتذرًا عن إثارته لقلق متابعيه، مؤكدًا أنه غادر المستشفى وعاد لمنزله وسيتعافى خلال أيام.

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الفنان محمد هيندي، كان قد نشر صورة له، من المستشفى قبل دخوله غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية في الفك، وعلق على الصورة قائلًا: “الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة الحمد لله قومنا بالسلامة”.

وكان محمد هنيدي قد انشغل مؤخرا بمسرحية “3 أيام فى الساحل” بطولة محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، وسامية الطرابلسى، وتأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.

يذكر أن مسرحية “٣ أيام في الساحل”، حققت نسبة نجاح كبيرة خلال عرضها وتم عرضها في السعودية خلال فعاليات موسم جدة.