حفل تأبين الفنان هيثم أحمد زكي بحضور وزيرة الثقافة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل تأبين الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكى، مساء السبت 23 نوفمبر، في قصر السينما، بحضور عدد من الفنانين.

وكان من بين الحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وصبحي خليل، وتامر عبد المنعم رئيس قصر السينما، والمخرج أشرف فايق، وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

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الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، قال إن الحفل تحت عنوان “عاش يتيمًا ومات وحيدًا”، مشيرًا إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية، وإن هذا التأبين يأتى فى إطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذى رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله فى حزن شديد داخل الوسط الفنى بأكمله.

وكان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري، عن عمر ‏ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصدرت نيابة أول وثان ‏الشيخ زايد، تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب ‏صحية تتمثل في مغص نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات ‏العضلات، خاصة أنه كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من ‏العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام‎.

وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ولكنه لم ‏يجب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، ليبلغوا الشرطة التي ‏أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام‎.‎