بشرى وكندة علوش وشيرين رضا في عرض الفيلم الفلسطيني «بين الجنة والأرض».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حضر أبطال الفيلم الفلسطيني “بين الجنة والأرض” للمخرجة نجوى نجار، عرضه الأول، حيث أنه مشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤١، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما حضر عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم في عرضه الأول منهم، لبلبة، بشري، كندة علوش، شيرين رضا، ياسمين رئيس، نسرين أمين، الفنانة إنجي أبو زيد، مادلين طبر، كريم قاسم، رانيا منصور، إنجي وجدان.

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وتدور أحداث الفيلم حول “سلمى” و”تامر” متزوجين منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها “تامر” على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة، وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد “تامر”.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.