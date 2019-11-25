هكذا سيطلّ حسن الرداد في “لوكاندة الأوباش” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم المصري حسن الرداد لتقديم عمل مسرحي جديد يجمعه مع النجمة اللبنانية مايا دياب يحمل عنوان “لوكاندة الأوباش”.

ومن المقرر تقديم المسرحية ضمن مهرجان “موسم الرياض” الذي يقام في المملكة العربية السعودية حالياً. وسيتمّ العرض بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وشوّق “الرداد” جمهوره لهذا العمل بنشره “البوستر” الخاص به للمسرحية وهي من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.