عابد فهد يحبس الأنفاس بصورة جديدة من كواليس “هوس”

متابعة بتجـــــــــــرد: يشوّق النجم السوري عابد جمهوره، لمسلسله الجديد “هوس”، والذي يواصل تصوير مشاهده استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك عابد فهد الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بين الحين والآخر، بصور من كواليس التصوير.

عابد فهد نشر مؤخرًا صورة جديدة له ظهر فيها في لقطة حبس فيها الأنفاس وأرفقها بتعليق كتب فيه اسم المسلسل “هوس”.

مسلسل “هوس” الذي يجمع النجمين، السوري عابد فهد واللبنانية هبة طوجي، من كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي.

وجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ”هوس” تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستغنّي طوجي شارة المسلسل الذي يصوّر في لبنان.