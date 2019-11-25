متابعة بتجــــــــــرد: عقدت النجمة العراقية شذى حسون جلسة تصوير جديدة، شاركت الجمهور ببعض الصور منها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتظهر شذى حسون في الصور الجديدة بثوب من اللون الأسود، فبدت بكامل أناقتها في لقطات مميّزة نالت استحان محبّيها.
تجدر الإشارة إلى أن شذى حسون طرحت مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان “ابن هذا الوطن” تحكي عن الثورة العراقية وهي حافز لمشاعر المواطن العربي.
وكانت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات قد أطلقت مؤخرًا، فيديو كليب أغنية “واعر”، للفنانة شذى حسون عبر موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “واعر” من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع حسام كامل، أما الكليب فمن إخراج علاء الأنصاري.
كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون بإطلالة ملفتة في جلسة تصوير جديدة – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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