شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أغانى جديدة لتامر حسني وجنات بتوقيع إلهامى دهيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى إلهامي دهيمة إنه انتهى من تسجيل أغنية مع النجم تامر حسنى في ألبومه الجديد وهي من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وأشار أنه لم يكشف عن أسماء الأغاني حتى تكون مفاجأة لجمهوره.



تامر حسني وإلهامي دهيمة

وأضاف إلهامي لـ"الخليج 365" إنه يتعاون أيضا مع المطربة جنات بألبومها الجديد بأغنية من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع مشترك مع شقيقه أدهم دهيمة، وهى أغنية جديدة على جنات غير أعمالها السابقة، واتمنى تنال إعجاب الجمهور جنات وقت طرحه.



جنات وإلهامى دهيمة و شقيقه أدهم

الموزع إلهامي دهيمة يعد واحدا من أهم الموزعين الشباب حاليا، وله العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل إليسا، وسامو زين، وحسين الجسمي، ومحمد الشرنوبى، ونوال الزغبي، وراشد الماجد، وعمر العبد اللات.

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جنات وإلهامى دهيمة

وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع ان يطرحها خلال الايام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.



