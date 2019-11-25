شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته الفنانة ماجدة زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها وذلك بصحبة شقيقها الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وشاركتهم الاحفتال الإعلامية بوسي شلبي والتي نشرت عددا من الصور علي حسابها بانستجرام. Advertisements يذكر أن ماجدة زكى قدمت أخر أعمالها مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى .

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