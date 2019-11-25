شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. كواليس العصر الذهبى الثانى للسينما المكسيكية فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام في الثالثة من عصر غدٍ الإثنين، حلقة نقاشية بعنوان "تحت المجهر: العصر الذهبي الثاني للسينما المكسيكية"، بمناسبة اختيارها ضيف شرف الدورة 41، من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في قاعة الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

النقاش الذي يديره الناقد محمد طارق، يشارك فيه من ضيوف السينما المكسيكية، السيناريست والمخرج جيِّرمو أرياجا، الذي ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي، والسيناريست والمنتج ميشيل فرانكو، الحائز على جائزة نظرة ما لمرتين وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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ويشارك أيضًا المخرج جابرييل ريبستاين، الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين الذي قدم النسخة المكسيكية من “بداية ونهاية” لنجيب محفوظ.