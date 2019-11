شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ ميرفت أمين بعيد ميلادها: أمي الثانية بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة دنيا سمير غانم، النجمة ميرفت أمين بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة بصحبتها، وكتبت عليها قائلة: Happiest birthday my beautiful second mother, love u soooooo much, may all ur days be filled with happiness & peace.

وكانت النجمة الكبيرة ميرفت أمين واحتفلت بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى منهم، الفنانة رجاء الجداوى، والفنانة دلال عبد العزيز، والمطربة غادة رجب، والفنانة المعتزلة نورا شقيقة النجمة بوسى، والاعلامية بوسى شلبي.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين، مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشاركها فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.