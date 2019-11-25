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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لمخرج فيلم"لص بغداد":رماني من مركب و حدفني من طيارة والان مع تفاصيل الخبر
وبتبقي لفريق العمل أيام قليلة وينتهوا من التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
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