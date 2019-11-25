شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لمخرج فيلم"لص بغداد":رماني من مركب و حدفني من طيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بخفة دمه نشر النجم محمد عادل إمام صورة سيلفي على صفحته بالانستجرام من كواليس فيلم "لص بغداد" تجمعه بالمخرج أحمد خالد موسى وعلق قائلا: "رماني من مركب و حدفني من طيارة، خلاني أتخانق مع جيش و هد المعبد عليا، وحاجات كتير كنت بحلم أعملها لقيته هو عاوز يعملها، انتظروا التعاون الأول بيني و بين المخرج أحمد خالد موسى في فيلم لص بغداد".

وبتبقي لفريق العمل أيام قليلة وينتهوا من التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.