شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيل الأصالة" العراقى فى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسجل العراق أول مشاركة له في الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمنطقة الكهيف، بمشاركة ست دول عربية.

وتجيء المشاركة العراقية عبر فرقة "جلجامش" المسرحية التي ستقدم عرضها تحت عنوان " سبيل الأصالة"، وهو من تأليف معد هاشم، وإخراج عبدالرضا جاسم، وبطاقم فني يضم العديد الأسماء الفنية.

ويرتكز العرض الذي أنجز خصيصاً للمشاركة في المهرجان على حكاية شعبية تصور مفهوم الفروسية في المجتمع الصحراوي وصور أبطالها والتحديات التي ترسم مصائرهم، ودور القبيلة والإرث التاريخي في تشكيل وصياغة شخصية الفارس.

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وعبد الرضا جاسم، مخرج العرض، حاز دكتوراه فلسفة فنون، وأنجز العديد من الأعمال والأبحاث المسرحية وقدمها على النطاقين المحلي والعربي.

والمهرجان الذي تأسس سنة 2012 يتميز باشتغاله على الصحراء موضوعاً وشكلاً وحبكةً وفضاءً لعروضه ومنصة لجمهوره وهو يسعى إلى أن يظهر ويؤكد الصلة الحيوية بين الإبداع المسرحي والأشكال والتعبيرات الجمالية التي ابتكرتها المجتمعات الصحراوية العربية على مدى الحقب الماضية.

وقد تم تشكيل فضاء المهرجان بحيث يماثل بنائياً قرية صحراوية تتوسطها فسحة رملية هي بمثابة مجال لتقديم العروض وتقابلها تلة تتوزع فيها جموع المتفرجين، وتتوزع مواقع الأنشطة المصاحبة، مثل جلسات السمر المسرحي والفكري والمسابقات في بيوت ومجالس تقليدية تحيط بالمكان، وتصحب كل ليلة من أيام المهرجان احتفاليات تراثية تعكس ملامح من البيئات الصحرواية للدول المشاركة.