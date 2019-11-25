شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمي أول للفيلم الجزائري الفرنسي "باركور".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي في الواحدة والنصف من ظهر غدٍ الإثنين، العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري الفلسطيني "باركور" إخراج فاطمة الزهراء زموم، الذي يشارك بمسابقة أفاق السينما العربية، وذك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

تدور احداث الفيلم ذات صباح، عندما يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، اهدي الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرًا فنيًا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

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يذكر أن يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عامًا من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرًا فنيًا للمهرجان عام 1987، ثم مديرًا فنيًا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.