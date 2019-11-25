سارة الشامي تنشر صورة مع والدها: "مطقمين مع بعض"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشرت الفنانة الشابة سارة الشامي عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها مع والدها، ظهرا فيها بالملابس نفسها.
وعلقت سارة على الصورة: "مطقمين مع بعض بالصدفة والله".
وكانت آخر أعمال سارة مسلسل أنا "شيري دوت كوم"، من بطولة سارة الشامي، محمد مهران، بسنت شوقي، جيلان علاء، نرمين زعزع، ياسمين رحمي، فارس الحداد، إسلام ريزو، إسلام إبراهيم، من تأليف محمد فوزي ومصطفى زايد وإخراج رامي رزق الله.
تدور أحداث المسلسل حول "شيري" الفتاة التي واجهت الكثير من الفشل في حياتها العاطفية والعملية، خاضت عدة تجارب في مشاريع كثيرة وفشلت، حتى وصلت لفكرة بيع ملابس الفنانين القديمة التي تمتلكها والدتها وتحتفظ بها في مخزن كبير.
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