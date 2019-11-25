دنيا سمير غانم توجه رسالة لميرفت أمين في عيد ميلادها الـ73

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة خاصة إلى الفنانة ميرفت أمين، بمناسبة عيد ميلادها الـ73، الذي وافق أمس الأحد 24 نوفمبر.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها معها عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد.. أمي الثانية الجميلة.. أحبك كثيرًا.. قد تمتلئ كل أيامك بالسعادة والسلام، بحبك".

وكانت آخر أعمال ميرفت أمين مسلسل "قيد عائلي" وشاركها البطولة الفنان عزت العلايلي، صلاح عبدالله، بوسي، أميرة هاني، ميرنا وليد، محمد رياض، كارولين عزمي، دينا فؤاد، محمد محمود عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، محمد عز ونضال الشافعي.