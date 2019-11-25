لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة ونجل أحمد السقا بصحبة تامر حبيب.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل سيارتها.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

ياسين السقا

نشر ياسين أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بصحبة والدته مها الصغير، والسيناريست تامر حبيب.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

شمس

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نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أنيق.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحتضن والدها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهورها.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعرض إطلالتها أمام المرآة.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الزهور.