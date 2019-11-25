إسراء عبدالفتاح تهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة إسراء عبدالفتاح، صديقها الفنان كريم عفيفي، بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا أجدع كوكا في الدنيا و عقبال ١٠٠٠٠٠٠٠ سنة، وتعمل كل حاجة نفسك فيها وربنا يخليلك فوفا وآسر ويخليكوا ليا".

واحتفل الفنان كريم عفيفي أمس، بعيد ميلاده الـ 32، وهو من مواليد 24 نوفمبر 1987.

كريم عفيفي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع.

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