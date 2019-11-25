"عروس بيروت" الموسم الثاني و"ممالك النار" يعودان لإثارة الجدل

أشعلت الحلقات الجديدة من مسلسلي "عروس بيروت"، و"ممالك النار" حماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، في المملكة العربية السعودية ومصر، تزامنًا مع عرض الحلقات الاولى للموسم الثاني "عروس بيروت"، وعرض الحلقة الخامسة من "ممالك النار"، بعد انقطاع ثلاثة أيام عن مواصلة عرض المسلسل.

وفي بداية الموسم الثاني من عروس بيروت، طلبت ثريا الانفصال عن فارس، بعد ما عرفت القصة الكاملة عن حبيبته القديمة رنا، وابنه منها أمير، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لفارس وعودته إلى لبنان مرة أخرى حفاظًا على كرامته، وآخرون مؤيدون لثريا وأن معها كل الحق في الانفصال بعد كسر الثقة في الأمر.



وأشعلت نهاية الموسم الأول، والحلقة الأخيرة من مسلسل "عروس بيروت" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة 60 من المسلسل.

سافر فارس إلى رومانيا بعد ما اكتشف هروب ثريا إلى العاصمة الرومانية، وبحث عنها كثيرًا إلا إنها هربت منه عندما شاهدته يدخل إلى مكان عملها.

وظلت ثريا تبكي كثيرًا، وعندما عاد فارس إلى مكان عملها الثاني وجدها تغني على المسرح وانزعج للغاية، وعندما حاول التحدث معها، طلبت له الشرطة وتفاقم الأمرمجددًا.



وعندما أقنعها مدير أعمال فارس بضرورة التحدث معه حتى إذا كانت لا تريد العودة مرة أخرى، ذهبت

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ثريا إلى الفندق الذي تواجد في فارس، وظلوا يتشاجرون حتى صفعها فارس ضربًا على وجهها، ولم تتقبل ثريا الأمر وصفعته على وجهه هي أيضًا، ولكنهما عادا إلى أحضان بعضهما البعض في نهاية الحلقة.وفي الحلقات السابقة، بعد قصة حب واسعة أشعلت حماس متابعي المسلسل منذ الحلقات الأولى لمدة ما يزيد خمسين حلقة، انفصل ثريا وفارس، بعد أن اكتشفت ثريا كذب فارس عليها، وأنه كان يعيش قصة حب كبيرة قبل ذلك، وأن أمير ابنه، وذلك عندما شاهدت صورته مع رنا ملقية في سلة القمامة وعليها كلمات الحب.



ممالك النار الحلقة الخامسة

وعاد مسلسل "ممالك النار"، بطولة الفنان خالد النبوي، لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مرة أخرى بالتزامن مع عودة إذاعة الحلقة الجديدة والخامسة لها بعد انقطاع ثلاثة أيام.

واستمر الفنان خالد النبوي في ابهار مشاهديه بمستوى الفن والتمثيل الذي يقدمه، وظل يدون عنه مغرودا تويتر منذ الحلقة الأولى وحتى الآن.

وبدأ عرض أولى حلقات المسلسل، الأحد الماضي، ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة على قناة "إم بي

سي".وأشعل أول ظهور للفنان خالد النبوي في المسلسل، وذلك في الحلقة الثانية، ورغم أنه ظهر في آخر دقائق بسيطة في نهاية الحلقة، ولم ينطق إلا جملة واحدة، إلا إنه قد انهالت التغريدات عليه بشكل مكثف، كما تحدث الآلاف عن شخصية سليم الأول ومحمد الفاتح.



ومحمد الفاتح هو سابع سلاطين الدولة العثمانية وسلالة آل عثمان يلقب إلى جانب الفاتح، بأبى الفتوح وأبو الخيرات، وبعد فتح القسطنطينية أضيف لقب قيصر إلى ألقابه وألقاب باقى السلاطين الذين تلوه، حكم ما يقرب من ثلاثين عامًا عرفت توسعًا كبيرًا للدولة العثمانية.

وتدور أحداث ممالك النار حول شخصيتين محوريتين هما السلطان سليم الأول وهو حفيد السلطان محمد الفاتح، والشخصية الثانية هى طومان باى، السلطان المملوكى الذى كان ولى العهد فى القاهرة المملوكية عام 1500 ميلادية، وجهزه عمّه قنصوة الغورى سلطان مصر يومها، لتولى مقاليد الحكم لاحقًا.



وقال الفنان خالد النبوي، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا عرب": "أنا وطومان باي اخترنا بعض، أنا كنت بحلم بطومان باي، فخور أني أكون جزءًا من حدوتة يحكيها تاريخنا الكبير".

وتابع: "صممت أني أحضر لحظة تحول طومان باي الطفل، إلى طومان باي الأكبر، لكي أشاهد روح إدريس خروبي".

وعمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين هم السوري عزام فوق العادة، والإسباني أليخاندرو توليدو، والبريطاني بيتر ويبر.

ويشارك في بطولة المسلسل، عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوي في دور طومان باي، والسوري رشيد عساف في دور قنصوة الغوري، والسوري محمود نصر في دور سليم الأول.

وبلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار وتم تصوير كل أحداثه في تونس.