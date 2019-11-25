سمية الألفي تنعى فاروق الفيشاوي وتكشف آخر ما فعله

تصدر اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر، وذلك بعد أن بكت زوجته الفنانة سمية الألفي، في أول لقاء لها بعد رحيل زوجها.

ودخلت سمية في نوبة بكاء، وقالت: "أنا من غير فاروق تايهة في الدنيا، كان ممكن مشفهوش بالست شهور، مش مهم، بس موجود، أنا دايما مؤمنة بالله وراضية جدًا، ولما بتذكر فاروق أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن لكل شخص ميعاد".

وتابعت زوجة فاروق الفيشاوي قائلة: "يمكن لو قلت

لي أرجع التمثيل قبل ما فاروق يمشي احتمال أسمع كلامك، أول مرة تترجاني في حاجة وأوعدك إني هفكر".

فيديو.. سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي : كنت عارفة إنه بيخوني بس بحبه



وأكملت سمية أن آخر أيام حياة الفيشاوي رفض الذهاب إلى المستشفى، وذهب بعد إلحاح من الفنان كمال أبورية، وارتدى أحسن الثياب خلال ذهابه، اعتقادا منه أنه سيقضى ساعات قليلة ويعود إلى المنزل مجددا.

وأوضحت أن أخر شيء كان يفعله

قبل وفاته، كان يريد أن يأكل الخبز والجبنة، بالإضافة إلى أنه سأل عن ابنهما عمر، ومن بعدها غاب عن الوعى ثم توفى.وفي 25 يوليو 2019، توفي الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.وكان الفيشاوي يعالج في مستشفى ابن سينا بالجيزة، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية، ودخل في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.وأعلن الفيشاوي عن إصابته بالسرطان لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه صداع ليس أكثر وأنه سينتصر عليه.