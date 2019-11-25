تراند اليوم : بالفيديو- ريم مصطفي تكشف عن دورها بمسلسل “شديد الخطورة”

كشفت الفنانة ريم مصطفى، كواليس مُشاركتها في مسلسل “شديد الخطورة”، مع الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أنه سيضم العديد من المفاجئات، بعيدًا عن التقليدية تمامًا.

وقالت “مصطفى” في حوارها مع البرنامج الفني “انسايدر”، إنها تخضع لتمارين رياضية، بشأن التحضير والاستعداد للدور، لافتة إلى أنها تُمارس تمارين قتالية، لأول مرة، بداية من رياضة البوكسينج، والألعاب المُتعلقة بالأكشن: “أول مرة أخوض هذه التجربة، لكن أحببتها بشكلٍ كبير، وأرغب في الاستمرار على ممارستها بشكلٍ منتظم بعد انتهاء تصوير المسلسل”.

وقالت إن هذه التمارين تُفرغ الطاقات السلبية الموجودة بالجسم، وتُشبه الرقص، واصفة مسلسل “شديد الخطورة”، بقولها: “بنعمل حاجة مود أجنبي بعيدة عن التقليدية”.

المسلسل الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ 7 حلقات، من بطولة كلاً من أحمد العوضي وريم مصطفى، وهادي الجيار، ورياض الخولي، وحسني شتا، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.