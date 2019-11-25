تراند اليوم : شركة الفارس تطرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم “إستدعاء ولي عمرو “

طرحت شركة “الفارس” إعلانا تشويقيا لفيلم لفيلم “استدعاء ولي عمرو” على موقع YouTube، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لعرض الفيلم قريباً، حيث يعكف المخرج أحمد البدري على وضع اللمسات النهائية للعمل.

أكد المنتج وائل عامر أن هناك عدة بروموهات تشويقية سوف يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل طرح الإعلان النهائي للفيلم، مشيراً إلى أنه يامل أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد، خاصة أنه أول تجربة إنتاجية له.

تدور أحداث فيلم “استدعاء ولي عمرو” في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تاليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري، وبطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبرى فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، وإيمان السيد، ومي كساب، وندى بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر.

ويظهر عدد من الفنانين بالعمل كضيوف شرف منهم: انتصار، وصبري عبد المنعم، وكلوديا حنا، والوجوه الجديدة: محمد الالفي، وأحمد محي، وأماني كمال، وعمر زهران.