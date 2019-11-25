الإعلامية سالي فؤاد تكشف سبب طلاقهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية المصرية سالي فؤاد طلاقها رسميا من زوجها مؤخرا، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: ”خبر مش حلو بس لازم يتقال.. انفصلت بشكل رسمي.. ادعولي الفترة الصعبة ديه تعدي”.

سالي كشفت أن سبب انفصالها يرجع إلى الحسد، حيث قالت سالي إنها هنأت زوجها في فيديو بعيد ميلاده ومن بعدها حدثت عدة مشاكل بينهما بعد ‏وصول عدد مشاهدات الفيديو لأرقام فاقت المليون.

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وأضافت أنه بعد هذه الواقعة بعام تقريباً اتصل بها زوجها على الهواء يهنئها بعيد ميلادها، حيث قال لها: “ربنا يخليكي لينا الناس ‏بتحسدني عليكي وربنا يخليكي للولاد”، وردت سالي عليه بتأثر شديد: “ربنا يخليك ليا أنت سندي في حياتي”.‏

وأكدت أنها لم تربط هذه المشاكل بالحسد في البداية، إلا ‏أنها تأكدت في النهاية أن ما حدث بسبب ذلك، لأن الناس لا تتشابه في امتلاك نفوس طيبة، لذلك فقد طلبت من ‏المشاهدين عدم الإفراط في تناول تفاصيل حياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الحسد هو سبب انهيار علاقتها مع زوجها، ‏بعد مكالمته لها. ‏