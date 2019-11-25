ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها الـ 73 بحضور النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ميرفت أمين، بعيد ميلادها الـ 73، وسط عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني.

وشرك في الاحتفال الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة دلال عبدالعزيز، والمطربة غادة رجب، والفنانة المعتزلة نورا شقيقة النجمة بوسي، والإعلامية بوسي شلبي.

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وكان آخر أعمال ميرفت أمين، مسلسل “قيد عائلي” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشاركها في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين “فضل وكامل” وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع.

ميرفت أمين ولدت في 24 نوفمبر 1948، ولدت في المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية، كانت من أشهر الممثلات في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السينما المصرية، حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية وكان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبدالحليم حافظ في فيلم “أبي فوق الشجرة”.