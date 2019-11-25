زوجة حسين فهمي الجديدة تحتفل بعيد ميلاد ابنته منة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري حسين فهمي بعيد ميلاد ابنته منة، في حفل عائلي صغير.

الفنان المصري اصطحب معه في الحفل زوجته الجديدة، والتي ظهر معها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

حسين فهمي التقط عدد من الصور مع ابنته وزوجته الجديدة خلال الحفل، وظهرت مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه فهمي وزوجته وهي يغنيان أغاني عيد الميلاد لابنته منة بحضور زوجها المحامي طارق جميل سعيد، ووالدتها الفنانة ميرفت أمين.

منة أشعلت حفل عيد ميلادها بغنائها لوالدها أغنية “يا واد يا تقيل”، ورقصت معه على أنغامها، وهي الأغنية التي غنتها له الفنانة سعاد حسني في فيلم “خلي بالك من زوزو”.

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الحفل شهد أيضا حضور كل من الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة رجاء الجداوي، الصديقتين المقربتين للفنانة ميرفت أمين.

وكان الفنان المصري حسين فهمي قد فاجأ حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة، والتي ارتدت فستان أزرق يحتضن قوامها، ودخلت معه على السجادة الحمراء، وسط تساؤل الحضور.

وحسين فهمي تزوج في بداية حياته من سيدة اسمها نادية محرم من خارج الوسط الفني، وأنجب منها فتاة اسمها «نائلة» وشاب اسمه محمود، ثم تزوج بعد انفصاله عن زوجته الأولى من الفنانة ميرفت أمين ولكنه انفصل عنها بعد قصة حب كبيرة تحدثت عنها الصحافة لأعوام، وبعد أن أنجب ابنته منة.

في عام 2007 تزوج “الواد التقيل” من الفنانة لقاء سويدان، وانفصل عنها بعد 5 سنوات عام 2012، ودخل معها في قضايا ومشاكل بسبب نفقتها ومؤخر صداقها، والذي بالفعل حصلت عليه لقاء، ثم تزوج بعدها حسين من رنا القصبي، وانفصل عنها أيضا.