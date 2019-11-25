سمية الألفي تروي ذكريات الحب والخيانة مع فاروق الفيشاوي.. وسبب طلبها الطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية سمية الألفي، عن حياتها الشخصية مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والأسباب التي دفعتها للانفصال عنه.

سمية الألفي، قالت خلال لقائها في برنامج “واحد مع الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إن الخيانة ليست خيانة جسد بل خيانة مشاعر، وفاروق الفيشاوي لم يخنها بمشاعره لأنه لم يحب أحدا مثلها، ولم تحاول أن تثبت خيانته الجسدية أبدا، رغم المكالمات الهاتفية التي كانت تصلها باستمرار حول نزواته، إلا أنها لم تقرر الذهاب مؤكدة انها لم تكن تستطيع أن تعرضه لذلك.

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وأضافت، أنها لم تنفصل عن فاروق الفيشاوي، بسبب علاقاته النسائية، بل بسبب أولادها، قائلة: “أنا متطلقتش منه بسبب الستات.. أنا طلبت الطلاق عشان الولاد كان لازم حد مننا يربي الولاد.. قعدنا مع بعض وتفاهمنا في موضوع السهرة الليلية اللي بيحب يعملها كل يوم وشلة الصحاب اللي هما بالمناسبة أصحابي.. بس في ولاد ولازم يصحوا بدري وأنا لازم أصحى بدري معاهم، ده كله عايز طاقة ومجهود”.

وتابعت:: “وقتها نزلنا اتطلقنا ورجعنا، كانت ماما واقفة تعمله طاجن بامية بالموزة لأنه بيحبها، واتغدينا كلنا على ترابيزة واحدة وعادي.. مجانين صح! بس هو ده كان حالنا.. وكان قرار صعب مش سهل.. إحنا بكينا وقت الطلاق بس قدام الناس نضحك عادي”.

وعن علاقاته النسائية قالت: “هو مبيقدرش يقاوم الستات، قالي مرة بمنتهى البساطة إنه لو ست عملتله كده أشارت له أن يأتي بيروحلها ومبيقدرش يقول لا.. نعمل إيه في الستات بقا.. هو مظلوم الراجل”.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو 2019، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.