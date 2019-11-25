نادين نسيب نجيم تقفز بملابسها كاملة مع صديقتها في المسبح.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محبيها بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه تقفز بملابسها كاملة مع صديقتها في المسبح.

ملكة جمال لبنان السابقة كشفت عن كواليس هذا الموقف الذي وصفته بالمجنون بتعليق كتبت فيه: «كنت عم فتش بالأرشيف و طلع هيدا الفيديو من سنتين ( كان شعري قصير ) كنت انا و رفيقتي وإذ من قرر انجن ونزت حالنا بالمي بتيابنا !!! وما معي كان لا مايو ولا لبس جديد شي مرة جنيتوا وعملتوها؟ ».

الفيديو لاقى تفاعلاً قوياً بين فانز الفنانة اللبنانية الذين اعربوا عن اعجابهم بجرأة الفنانة وخفة ظلها، وروحها المرحة.

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يُذكر أن نادين نسيب نجيم تألقت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «خمسة ونص» الذي شاركت في بطولته أمام قصي خولي ومعتصم النهار،والعمل من من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

على الجانب الشخصي، اعلنت نادين انفصالها عن زوجها، المهندس هادس أسمر سبتمبر الماضي بعد 9 سنوات زواج، وقد رُزقت منه بـ«هافين» عام 2013، و«جيوفاني» عام 2014.