مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

كشف الموسيقار المصري هاني شنودة، تفاصيل عن بدايات الفنان عمرو دياب، وكيف أنه نجح في اكتشافه وتقديمه للساحة الفنية للمرة الأولى.

هاني شنودة، قال خلال لقائه في برنامج “فنجان قهوة”، مع الإعلامي أحمد مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن عمرو دياب قابله عندما تواجد في بورسعيد لتقديم حفله وطلب منه أن يستمع إلى صوته.

وكشف الموسيقار هاني شنودة أن اسم عمرو دياب ليس الاسم الحقيقي للفنان عمرو دياب، فدياب هو اسم العائلة ولكن عمرو هو اسم الشهرة، ورفض شنودة الكشف عن الاسم الحقيقي للهضبة رغم إصرار المذيع.

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وأوضح الموسيقار الكبير أنه نصح عمرو دياب بعدم التحدث باللهجة البورسعيدية وأن يتواجد في القاهرة وكان سن عمرو دياب في تلك الواقعة نحو 20 عامًا.

وتابع، أنه في اليوم التالي وجد عمرو دياب موجودًا وسط الفرقة الموسيقية ويريد السفر إلى القاهرة، ووجد في عينه الإصرار على النجاح، موضحًا أنه توسط له بالالتحاق إلى معهد الموسيقي العربية.

من ناحية أخرى أحيا عمرو دياب، حفلا غنائيًا مؤخرًا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، وحضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين تفاعلوا مع أغانيه.