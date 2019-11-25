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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة التركية هاندة إرتشل لجلسة تصوير جديدة شاركت فيها شقيقتها غمزة إرتشل، استعرضت فيها الأخيرة حملها بعد دخولها في أسابيع الحمل الأخيرة.
هاندة حرصت على مداعبة جنين شقيقتها في الصور التي نشرتها غمزة من الجلسة، حيث وضعت الفنانة يدها على بطن غمزة المنتفخ، وهي اللقطات التي عكست مدى اشتياق الممثلة الشابة لاستقبال مولود شقيقتها.
يُذكر أن غمزة التي احتفلت بزفافها على جانير يلدريم أبريل الماضي، أعلنت حملها يونيو الماضي عبر صور حميمية من رحلة رومانسية جمعتها بزوجها على متن يخت في عرض البحر، وقد كشفت عن انتظارها لمولودة أنثى من خلال الزينة الوردية التي ملأت حفل الـ«بيبي شاور» الذي اقامته أواخر الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، تصور هاندة إرتشل حالياً مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير في العالم العربي باسم «مؤيد»، كما تستعد لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول.
كانت هذه تفاصيل خبر هاندة ارتشل تشارك شقيقتها في جلسة تصوير استعراضية لحملها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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