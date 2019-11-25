ابنة سيندي كروفورد تواعد حبيب مطربة شهيرة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن كايا جربر، عارضة الأزياء الشابة وابنة عارضة الأزياء المخضرمة سيندي كروفورد، تعيش علاقة غرامية قوية مع نجم “Saturday Night Live” بيت ديفيدسون.

وكانت العارضة البالغة من العمر 18 عامًا، قد بدأت بمواعدة الكوميدي الأمريكي البالغ من العمر 26 عامًا منذ شهر أكتوبر الماضي، عندما شوهدا في أكثر من مناسبة وهما في أوضاع حميمية في العلن، حيث يتبادلان فيها القبل الرومانسية.

وكان آخر ظهور للثنائي سويًا ليلة السبت 23 نوفمبر، عندما توجها لحضور حفل زفاف صديق بيت في ولاية فلوريدا، حيث تألقت العارضة بفستان كحلي مزين بطبعة أوراق الأشجار، جاء بفتحة صدر مستطيلة ضخمة، بالإضافة إلى فتحة جانبية وصلت إلى أعلى الفخذ، بينما انتعلت صندلًا مكشوفًا، وحملت حقيبة صغيرة برتقالية اللون.

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ولم تقل أناقة الكوميدي بيت عن أناقة حبيبته كايا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكيّة سوداء، نسق معها قميصًا أبيض، وتخلى عن ربطة العنق، وانتعل في قدميه حذاء أسود.

وأمضى الحبيبان يومًا كاملًا مع بعضعهما، فقبل حضورهما حفل الزفاف، كانا يستمتعان بأشعة الشمس في أحد فنادق مدينة ميامي الفارهة، إذ شوهدا وهما يسبحان سويًّا بينما كانت العارضة ترتدي بكيني لونه أسود.

والتقطت عدسات صحيفة الديلي ميل البريطانية صورًا حصريةً للثنائي العالمي وهما على إحدى شواطئ المدينة، وكانت كايا ترتدي بكيني بنقشة جلد الأفعى اختارته من علامة “Tropic of C” ووصل سعره إلى 96 دولارًا، وحمت عينيها من أشعة الشمس بعدسات ملونة، بينما كشف بيت عن كمية الوشوم الضخمة التي تغطي جسده بارتدائه “شورت” سباحة داكن.

والجدير بالذكر أن مواعدة كايا جربر لبيت ديفيدسون تعد العلاقة رفيعة المستوى الأولى لكايا، بعكس بيت الذي واعد سلسلة من النساء الشهيرات في العامين الأخيرين، أمثال كازي ديفيد (ابنة لاري ديفيد)، وخطوبته لأريانا جراندي، ومواعدته لكيت بيكنسيل، ومارجريت كوالي.