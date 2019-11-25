كارتيك آريان يحتفل بعيد ميلاده الـ29 مع والديه.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يحتفل كارتيك آريان، أحد الوجوه الأكثر شعبية في بوليوود، بعيد ميلاده التاسع والعشرين يوم الجمعة 22 نوفمبر.

الممثل كان على موعد مع مفاجأة من والديه بالكثير من الكعك والبالونات في يوم ميلاده، وكانت البالونات مرفقة بصور من طفولته.

يقوم الممثل حاليًا بتصوير مشروعه القادم Dharma ‘Dostana 2’ مع الممثلة الواعدة جانفي كابور Janhvi Kapoor. حيث قام فريق العمل بتصوير الجدول الأول للفيلم في شانديغار، منذ الأسابيع القليلة الماضية.

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وبحسب مصدر مقرب من فريق العمل، أنه بعد اختتام التصوير عاد الاثنان إلى مومباي الليلة الماضية، وبدا كارتيك سعيدًا جدًا ومتحمسًا بعيد ميلاده.

يخطط كارتيك للعمل في عيد ميلاده هذا العام حيث يتعين عليه الترويج لإطلاقه التالي “Pati Patni Aur Woh” مع أنانيا باندي وبهومي بدنكار.

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، لدى كارتيك العديد من الأفلام. بعد إطلاق فيلم “Pati، Patni aur Woh”، سيظهر الممثل في “Love Aaj Kal 2”، أمام سارة علي خان.