بلاغ ضد النجمة فاني كابور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حررت سيدة مقيمة في مدينة مومباي الهندية، بلاغا بحق ممثلة السينما فاني كابور، بعد نشرها صورة وهي ترتدي قميص مكشوف مكتوب عليه “رام”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

زعمت المرأة التي تقدمت بالبلاغ أن كابور، أسأت عقيدتها الدينية، عندما ارتدت القميص العاري، وهو يحمل اسم شخصية دينية هندوسية، يحترمها الملايين.

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وجاء في البلاغ المقدم، “الموقعة أدناه هي شخص متحمّس للورد شري رام، حيث صادفت الموقعة أدناه صورة لممثلة بوليوود السيدة فاني كابور على إنستغرام، حيث تظهر، في قميص مبتذٍ في وضع شبه عاري وعلى جسدها، وبشكل خاص من كتفها إلى ثديها، ترتدي بلوزة مصنوعة من القماش، مكتوب عليها عبارة اللورد شري رام.

الصورة التي يبدو أنها أزيلت، (لا نعرف اذا ما كانت الممثلة هي التي إزالتها، أم الموقع) ولم تعد موجود على صفحة فاني، حفلت بعدد كبير من التعليقات التي ذهبت باتجاه النقد، وتوجيه الكلام البذيء، خاة بعدما انتشر خبر البلاغ المقدم ضدها.

من ناحيتها، لم يصدر عن الممثلة المعروفة نشاطها الواسع على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أي تعليق بخصوص، ما أثير حولها حتى الآن.