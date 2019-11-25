ايشواريا راي تسمح لابنتها بالماكياج في عمر الثامنة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تسببت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي، في حالة من الغضب لجمهورها ومتابعيها بعد أن سمحت لابنتها اراديا البالغة من العمر 8 أعوام، من وضع أحمر شفاه ومسحوق من الكحل، خلال احتفالها بعيد ميلادها مؤحراً.

شاركت راي متابعيها عبر صفحتها بموقع “إنستغرام” سلسلة صور عائلية، التقطت في مناطق مختلفة في حفل عيد الميلاد الذي أقامته في منزل العائلة في مومباي، قبل بضعة أيام.

سرعان ما لاحظ مستخدمو الإنترنت شيئًا غير عادي بحفل عيد ميلادها، شوهدت اراديا وهي تضع كحلًا ومسحة من أحمر الشفاه، ومع أن إطلالة الفتاة بدت لطيفة بعض الشيء، إلا أن مستخدمي الإنترنت بدأوا في توجيه الانتقادات لإيشواريا لسماحها بوضع الماكياج على وجه ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

كان حفل عيد الميلاد كبيرًا بعض الشيء ، كما حضر عدد من المشاهير مثل شاروخان وكاران جوهر أيضًا مع أطفالهم.

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وفي سياق مماثل، كان نجمة “ديفداس” قد احتفلت في وقت سابق من الشهر نوفمبر بعيد ميلادها السادس والأربعين، كما شاركت محبيها صورة لها على حسابها الخاص عبر انستجرام، أثناء وجودها في روما، حيث قدم العديد من نجوم بوليوود عبارات المعايدة لها بهذه المناسبة.

في حين، قام أبهيشيك باتشان زوج أيشواريا، بنشر صورة لها عبر حسابه الخاص في انستجرام معلقاً عليها بالقول:” كل عام وانت بخير أميرتي.”

ولمن لا يعرف، راي هي ممثلة وعارضة أزياء هندية، بدأت حياتها العملية كعارضة أزياء قبل دخولها السينما حيث فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، كما ظهرت آيشواريا في أفلام بمختلف اللغات بما فيها الهندية، الإنجليزية، التاميلية، التيلوجو والبنغالية.

شاركت آيشواريا في أول عمل لها سنة 1997 وذلك في فيلم إيريفار الذي ناقش دراما سياسية مميزة، وقد لقي الفيلم نجاحا كبيرا وانتقادات إيجابية، حيث تًوج بالعديد من الجوائز، لعل أبرزها جائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي السينمائي ببلغراد.