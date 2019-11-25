شاروخان يُساند إحدى ضحايا الهجوم بماء النار ويهنئها بالزواج على تويتر.. وصور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في لفتة إنسانية، أسعد النجم الهندي الكبير شاروخان، إحدى السيدات وتُدعى أنوباما من ضحايا حادث هجوم حمضي “بماء النار”، عبر مشاركته في تهنئتها بحفل زفافها يوم الخميس، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كتب الفنان ذو الشعبية الضخمة بسبب طبيعة أعماله الرومانسية، “مبروك وحبي لأنوباما وهي تبدأ في رحلة الحياة الجديدة هذه. ليملأ ضوء الحب والضحك حياتك، وهذا الرجل جاغديب. وربما يكون لكما ضعف من الأسباب التي تجعلك سعيدًا بهذا الزواج”.

بعد وقت قصير من النشر، أشاد عدد كبير من متابعيه على صفحته عبر التعليقات، بحسن أخلاق الفنان، كما أثنوا على الممثل ومؤسسته الخيرية.

بينما كتبت إحدى المعجبات، “دائمًا ما تجعلنا نفخر بأعمالك أو أفعالك الصالحة، أحبك SRK! ” رحلة حياة طويلة رائعة معًا! شكرًا لك على جلب السعادة في حياتها، هذا أمر رائع حقًا لرؤيتهم سعداء. أحبك كثيرًا “

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يمتلك شاروخان مؤسسة مير للاعمال الخيرية، وهي منظمة غير حكومية غير الهادفة للربح، تعمل من أجل إعادة تأهيل الناجين من الهجوم الحمضي. وتأسست في عام 2013 وسميت باسم والد الفنان، الراحل مير تاج محمد خان.

كما تقدم المؤسسة بنشاط دعم للمحتاجين وتحاول تسليط الضوء على الأسباب التي تستحق المزيد من الاهتمام.

في سياق العمل المهني، يعد فيلم “زيرو” آخر ما قدم الممثل من أعمال على شاشة السينما، منذ عام 2018، حيث لم يحرز الفيلم النجاح الذي كان يتوقع له، الى جانب حصد إيرادات هزيلة في شباك التذاكر الهندي والعالمي، مما تسبب في حالة من النفور المؤقت للممثل من العمل، وما استتبع ذلك من اعتزاله مؤقتًا، بحجة البحث عن عمل قوي، يعود به الي جمهوره.

أخذ الممثل فترة راحة مؤقتة من العمل وأعلن أنه يريد قضاء بعض الوقت مع أسرته، ومع ذلك، كان جمهوره حريص على رؤيته على الشاشات وبدأت الشائعات تطفو حول أنه سيبدأ الإعلان عن مشروع جديد في عيد ميلاده، وهو 2 نوفمبر، وهو مالم يحدث.