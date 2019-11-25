ريهام سعيد تدافع عن حمو بيكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن مطرب المهرجانات حمو بيكا في أزمته مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيره بره مصر وممنوع في بلده اشمعنى اوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان ارجوك يا استاذ هانى شاكر شوف حل لحمو بيكا ما تخليش بلد غير بلده تحتضنه”.

وأوضحت أنها لا تقصد من كلامها الهجوم على محمد رمضان، بقولها: “توضيح بس انا قضيتي مش محمد رمضان الموضوع هنا خيار و فقوس. محمد حبيبي و نجم و ناجح و ربنا يزيده”.

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وأضافت: “القضيه هنا ليه محمد رمضان اوكي وأوكا و اورتيجا اوكي و شعبان عبد الرحيم اوكي و حمو بيكا لا؟ الراجل قال هاغني كلام محترم. و بيطلع يعمل حفلات بره ليه احنا نمشي السياسه خيار وفقوس”.

حمو بيكا وجه رسالة شكر لريهام سعيد لدفاعها عنه، بقولها: “شكر خاص للإعلاميه المتألقه/ريهام سعيد..علي دعمها ليا ومش بشكرها كإعلامية بالعكس انا بتقدم لها بالشكر علي انها مصريه بتدعم إبن بلدها المصري”.

وأضاف: “وأطالب جميع المسؤولين بالنظر إلي وأنا تحت أمر أي طلب لمصر بلدي و بتوجه أيضا للشكر لكل الدول التي قمت بزيارتها و دعوتهم ليا و انا ايضا برفع علم بلدي في اي دوله و دول اخواتنا الأشقاء”.