هكذا تتعامل حليمة بولند مع الشائعات؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها، بعد نشرها مقطع فيديو جريء، قصدت من خلاله الرد على مطلقي الشائعات حولها.

حليمة ظهرت في المقطع، الذي نشرته على تطبيق “سناب شات”، وهي جالسة داخل حوض الاستحمام، مؤكدة أن هذا يكون حالها عندما تستمع أخبار غير حقيقية عنها.

الإعلامية الكويتية أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “هذا وضعي حاليا وأنا أسمع القصص والحكايات اللي يألفونها عني.. وأخباري اللي أنا ما أعرفها عن نفسي”.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد فاجأت جمهورها مؤخرا بنشرها مقطع فيديو ومجموعة صور لها، ظهرت فيه بفستان الزفاف، في حفل كبير بحضور عدد من المشاهير.

Advertisements

حليمة ظهرت في المقطع مرتدية فستان زفاف أنيق ومنفوش من أسفل، ووضعت طرحة زفاف طويلة على رأسها، وتزينت بمكياج قوي، فيما جلست في “الكوشة” بمفردها دون وجود عريس.

الإعلامية الكويتية أوضحت حقيقة هذا الزفاف، في نهاية مقطع الفيديو، حيث أكدت أنه لا يتعدى كونه حفل افتتاح لإحدى صالونات التجميل.

يذكر أن حليمة بولند تزوجت ثلاث مرات، الأولى من عبدالسلام الخبيزي، والذي رُزقت منه بطفلتين هما؛ «ماريا» في أبريل 2012، و«كاميليا» مايو 2015، كما اعلنت في ديسمبر 2016 عقد قرانها إلى الشيخ حمد جابر المبارك الصباح، والثالثة من المحامي عبدالرازق العنزي.

وفي شهر أكتوبر عام 2018 عادت حليمة لزوجها الأول ووالد طفلتيها، وقد تلقت الكثير من التهاني من جمهورها وزملائها الفنانين والإعلاميين.