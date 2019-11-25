تايلور سويفت متهمة بتهديد سكوت براون بالقتل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف المدير التنفيذي والموسيقى وصاحب شركة “Big Machine Group” سكوت براون ، أن عائلته تلقت “تهديدات عديدة بالقتل” بسبب نزاعه مع المغنية العالمية الشهيرة تايلور سويفت، كما ناشدها لوقف هذه الحرب.

براون، الذي اشترى في وقت سابق من هذا العام حقوق التسجيل والملكية الفكرية في شركة “Big Machine Group” حيث سجلت سويفت ألبوماتها الستة الأولى، أصدر نداء عامًا للمغنية بعد أن قالت إن العلامة رفضت الإذن لها بأداء أغانيها القديمة في جوائز أمريكان ميوزيك يوم الأحد (AMA)).

بينما استعطفت المطربة العالمية تايلور سويفت، الأسبوع الماضي متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، البالغ عددهم 122 مليونًا، وحثتهم على مساعدتها فيما تشعر به من معاناة سلبية، في إشارة خفية لمهاجمة كل من سكوت براون وبروشيتا.

وفي منشوره الذي شاركه على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام والموجه إلى سويفت، كتب براون أنه منذ تصريحات سويفت “كانت هناك تهديدات عديدة بالقتل ضد عائلتي”، وقد ارفق تهديدًا واحدًا على موقع التغريدات تويتر.

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وقال إنه عاد إلى منزله في لوس أنجلوس يوم الخميس ليجد زوجته قد تلقت مكالمة هاتفية تهدد سلامة أطفالهما.

وتابع: افترض أن هذا لم يكن قصدك ولكن من المهم أن تفهمي أن كلماتك لها وزنها بين جمهورك، وأن رسالتك يمكن أن تفسر من قبل البعض بطرق مختلفة.

وأكد براون أنه بعد 6 أشهر من المحاولات غير المثمرة وراء الكواليس لإصلاح العلاقة المتدهورة، شعر بأنه ليس لديه خيار من أن يطلب منها علنًا الاجتماع، ومحاولة إيجاد حل.

والجدير بالذكر أن براون يرى أن تايلور سويفت يمكنها أداء أي أغنية ترغب فيها بحفل “AMA” المنتظر، متابعًا: لم أقل أبدًا ولن أقول خلاف ذلك، أنت لا تحتاجين إلى إذن أحد لفعل ذلك قانونًا، ولكن أنا أقول هنا علنًا وبوضوح حتى لا يكون هناك المزيد من النقاش أو الارتباك.