شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم في حفل عمرو دياب على هامش مهرجان القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 عمرو دياب Advertisements أحيا الفنان عمرو دياب مساء الخميس 21 نوفمبر، حفلا خاصا على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم يسرا ولبلبة ودينا الشربيني وأحمد حلمي وعمرو يوسف وأحمد داود وحلا شيحة وبشرى وأيتن عامر وهنا الزاهد وأحمد فتحي، وغيرهم من النجوم. أمتع دياب جمهوره بمجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعلهم وغنائهم معه.

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