شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يغني في ختام أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 تامر حسنى Advertisements أحيا الفنان تامر حسني حفل ختام كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبي.

قدم حسني أغنية خاصة في حفل الختام بعنوان "إحنا جيل جديد"، بعد أن تم اختياره من قبل معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة المصري على أن يكون واجهة مصر الفنيه العالمية لهذا الحدث القومي التاريخي. الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عبد الرحمن شوقي وميكس وماستر الموسيقار عادل حقي.

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